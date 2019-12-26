سفير الجزائر: لن نسمح بظهور حلب جديدة في ليبيا

قال السفير الجزائري في ليبيا كمال الحجازي إن بلاده تقف ضد أية تدخلات خارجية في ليبيا، كما تقف ضد الفوضى والإرهاب والمليشيات، ولن تسمح بظهور حلب جديدة في ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج التقى، مساء الأربعاء، في تونس السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال الحجازي لتقديم واجب العزاء عن الشعب الليبي للشقيقة الجزائر في وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

وأضاف البيان أن الوزير بحث خلال لقائه السفير الجزائري سبل تطوير العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والعمل على تعزيزها وتطويرها،

وأكد السفير الجزائري رفض بلاده لأي محاولة لتقسيم ليبيا، وأنه يأمل في أن يكون الحل في ليبيا من الليبيين أنفسهم، وأن تتم التسوية السياسية بدون المليشيات والإرهابيين.

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وشدد على سعي بلاده لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا واستعادة الدولة الليبية "باعتبار أننا جميعاً نعيش في أسرة مغاربية تؤثر وتتأثر بما يحصل فيما بينها."

ونقل بيان الخارجية الليبية عن السفير الجزائري قوله: "اطمئنوا.. في الجزائر رئيس وشعب لن يسمحا بتحويل ليبيا إلى حلب ثانية."

ومؤخرا طالب البرلمان الليبي والحكومة المؤقتة من المجتمع الدولي ضرورة سحب الاعتراف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والاعتراف بالحكومة الليبية المؤقتة والتي تستمد شرعيتها من البرلمان الليبي المنتخب.

وأجرى عبدالهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة جولة في عدد من العواصم العربية والدولية من بينها مصر وموسكو واليونان؛ لتوضيح حقيقة الصراع في ليبيا وعدم شرعية حكومة السراج التي لم تحظ بثقة البرلمان المنتخب.

وطالب الحويج بضرورة رفع الغطاء الذي منحته البعثة الأممية للسراج في مؤتمر الصخيرات عام 2015.