الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات خوفا من تجدد الاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الأمن الإيرانية، حملة إعتقالات ضد المواطنين في عدة مدن، تخوفاً من تجدد الإحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر رفضاً لرفع أسعار البنزين .



وبالتزامن شهدت عدة مدن إيرانية تجمعات لتأبين ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا في مظاهرات نوفمبر الماضي، وسط أجواء أمنية مشددة وحملة اعتقالات تشنها الأجهزة الأمنية التي تخشى أن تتحول هذه التجمعات إلى احتجاجات جديدة.

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وأفادت تقارير من إيران أن قوات الأمن والحرس الثوري مدعومة بوحدات مكافحة الشغب تفرض حالة طوارئ غير معلنة، وحولت بعض المدن إلى ثكنات عسكرية، وتقوم بعمليات تفتيش ودوريات بالسيارات والدراجات وتعتقل كل من تشتبه فيه تحسبا لاندلاع احتجاجات مساء الخميسحملة إعتقالات في

وقامت قوات الأمن الإيرانية خلال اليوم باعتقال العشرات الذين تجمعوا في مقبرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، بناء على دعوات عبر مواقع التواصل للتضامن مع ضحايا انتفاضة نوفمبر.

وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون قيام الأمن باعتقال نساء ورجال من كبار السن بعد أن شنت قوات الأمن الخاصة حملة لتفريق المتجمعين في مقبرة كرج مدعومة بمروحيات.

كما وثق ناشطون الانتشار الأمني المكثف في طهران خاصة في شارع ستار خان بمنطقة صادقية، بالإضافة إلى انتشار الحرس الثوري والباسيج في بلدة ورامين جنوب طهران تحسبا للاحتجاجات.

كذلك لوحظ انتشار مكثف للأمن في بلدات إسلام شهر وشهريار و جنوب طهران، منطقة آریاشهر کرج غرب العاصمة طهران.