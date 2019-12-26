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شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسيطر على معسكر تكبالي ويتقدم نحو وسط طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سيطر الجيش الليبي، اليوم الخميس، على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة، بعد تقهقر وانهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء.
يأتي ذلك بعد ساعات، من إحكام السيطرة على حي الزهور جنوب طرابلس. وتعتبر هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، بينما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق.
وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف صباح الخميس مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق، كما شنّ سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع الميليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية القريبة من سرت.
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