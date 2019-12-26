مصلحة الشمال بوزارة الاقتصاد تابعت جولاتها لمراقبة الأسعار في عكار وضبطها

تابعت مصلحة الشمال في وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثّلةً بالمراقب محمد موسى، جولاتها الميدانيّة في محافظة عكار لمراقبة الأسعار وضبطها، وذلك بمؤازرة من مكتب أمن الدولة في بينو.
وشملت دوريات اليوم مناطق الجومة، بدءًا من حلبا وصولًا إلى عكار العتيقة، حيث تمّ معاينة عدد من المحال الّتي تبيع المواد الغذائيّة، للتأكّد من عدم تلاعبها بالأسعار، وكذلك عدد من محطات الوقود للتأكّد من تطبيق الأسعار المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه بما خصّ المحروقات؛ وقد تمّ تنظيم عدد من المحاضر بحقّ المخالفين.
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