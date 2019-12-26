مصلحة الشمال بوزارة الاقتصاد تابعت جولاتها لمراقبة الأسعار في عكار وضبطها

تابعت مصلحة الشمال في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، ممثّلةً بالمراقب محمد موسى، جولاتها الميدانيّة في محافظة عكار لمراقبة الأسعار وضبطها، وذلك بمؤازرة من مكتب ​أمن الدولة​ في بينو.

وشملت دوريات اليوم مناطق الجومة، بدءًا من حلبا وصولًا إلى ​عكار العتيقة​، حيث تمّ معاينة عدد من المحال الّتي تبيع المواد الغذائيّة، للتأكّد من عدم تلاعبها بالأسعار، وكذلك عدد من ​محطات الوقود​ للتأكّد من تطبيق الأسعار المحدّدة من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​ بما خصّ ​المحروقات​؛ وقد تمّ تنظيم عدد من المحاضر بحقّ المخالفين.