النشرة: أمطار غزيرة ورياح هوجاء وتساقط حبات برد بالنبطية وإقليم التفاح

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بـ"تساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، مصحوبة بتدني درجات الحرارة وبرياح هوجاء أدّت إلى تطاير اللوحات الإعلانيّة على طريق دير الزهراني- حبوش، فيما لامس الضباب الكثيف المناطق الجبليّة في إقليم التفاح".
وذكر أنّ "نداءات وُجّهت من قِبل الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي للسائقين، لقيادة سياراتهم بحذر، تخوّفًا من الإنزلاقات"، مبيّنًا أنّ "الأمطار أدّت إلى ارتفاع منسوب نهري الزهراني والليطاني، فيما شهدت النبطية وساحاتها الداخليّة ازدحامًا للسير نتيجة تساقط الأمطار، وقد عملت عناصر من قوى الأمن الداخلي على تنظيم السير؛ فيما تعطّلت سيارات عدّة وسط الطرق".
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