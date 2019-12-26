درغام: الاستمرار بسياسة غض النظر من قبل مصرف لبنان لم يعد مقبولا

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، على أنّ "إجراءات لجنة المال والموازنة يجب أن تُستكمل بإجراءات سريعة وجديّة لحاكم "مصرف لبنان"، في التحقيق بالتحويلات من الوطن إلى الخارج منذ بداية العام 2019 إلى اليوم، تمهيدًا لمحاسبة المخالفين".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الأزمة بلغت مرحلة الخطورة، ولم يعد مقبولًا الاستمرار بسياسة غض النظر من قبل "مصرف لبنان".
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