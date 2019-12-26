أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​نازحين سوريين​ يقفون بكثافة أمام ماكينة السحب في أحد ​المصارف اللبنانية​ بالنبطية ليسحبوا ​مساعدات​ التدفئة المقدمة للعائلات السورية من ​المفوضية العليا للاجئين​ في ​الأمم المتحدة​ وقوامها 560 ألف ليرة لكل عائلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طوابير للنازحين السوريين أمام أحد المصارف بالنبطية لسحب مساعدات التدفئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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