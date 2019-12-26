أعلنت بلدية الغبيري، "أنّها بدأت العمل وبشكل طارئ على رفع الأضرار عن منطقة السان سيمون، رغم الصعوبات الّتي تواجه البلدية من مياه المجاري الآتية من ناحية بيروت، وغزارة الأمطار الّتي تساقطت على المنطقة".
وذكرت في بيان، أنّ "المياه دخلت إلى المنازل المبنيّة تحت مستوى الطريق بسبب البناء العشوائي القائم في المنطقة، وتَعمل البلدية على سحب المياه من محطة السلطان ابراهيم لتصبّ بمجاري الغدير، بالإضافة إلى أنّ متعهّدين في وزارة الأشغال العامة والنقل موجودون في المنطقة، كَون الطرقات المنطقة ضمن نطاق وزارة الأشغال".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغبيري: بدأنا برفع الأضرار عن منطقة السان سيمون جراء الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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