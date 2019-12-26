بلدية الغبيري: بدأنا برفع الأضرار عن منطقة السان سيمون جراء الأمطار الغزيرة

أعلنت ​بلدية الغبيري​، "أنّها بدأت العمل وبشكل طارئ على رفع الأضرار عن منطقة السان سيمون، رغم الصعوبات الّتي تواجه البلدية من مياه المجاري الآتية من ناحية ​بيروت​، وغزارة ​الأمطار​ الّتي تساقطت على المنطقة".

وذكرت في بيان، أنّ "المياه دخلت إلى المنازل المبنيّة تحت مستوى الطريق بسبب البناء العشوائي القائم في المنطقة، وتَعمل البلدية على سحب المياه من محطة ​السلطان ابراهيم​ لتصبّ بمجاري الغدير، بالإضافة إلى أنّ متعهّدين في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ موجودون في المنطقة، كَون الطرقات المنطقة ضمن نطاق وزارة الأشغال".