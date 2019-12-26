أسامة سعد عرض مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشاطاتها والخدمات التي تقوم بها

ذكر مكتب الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، أنّ الأخير "التقى في مكتبه، وفدًا من ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​".

وأوضح في بيان، أنّ "اللقاء تضمّن عرضًا للأنشطة الإنسانيّة الّتي تقوم بها اللجنة الدولية في ​لبنان​، وعملها في دعم احتياجات المجتمعات المحليّة الّتي تستضيف ​النازحين السوريين​، إضافة إلى الخدمات الّتي تقوم بها للمساعدة والحماية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها".

ولفت إلى أنّ "سعد ثمّن الدور الإنساني الّذي يقوم به ​الصليب الأحمر​ ودور المؤسسات الإنسانيّة كافّة، الّتي تعمل على خدمة المجتمعات وتطويرها".