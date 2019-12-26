أسامة سعد عرض مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشاطاتها والخدمات التي تقوم بها

ذكر مكتب الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أنّ الأخير "التقى في مكتبه، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأوضح في بيان، أنّ "اللقاء تضمّن عرضًا للأنشطة الإنسانيّة الّتي تقوم بها اللجنة الدولية في لبنان، وعملها في دعم احتياجات المجتمعات المحليّة الّتي تستضيف النازحين السوريين، إضافة إلى الخدمات الّتي تقوم بها للمساعدة والحماية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها".
ولفت إلى أنّ "سعد ثمّن الدور الإنساني الّذي يقوم به الصليب الأحمر ودور المؤسسات الإنسانيّة كافّة، الّتي تعمل على خدمة المجتمعات وتطويرها".
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