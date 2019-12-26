النشرة: عودة 300 نازحا سوريا الى بلدهم من النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ ان عشرة باصات و​حافلة​ يقلون 300 عائدا ​سوريا​ الى بلداتهم السورية انطلقت بعد ظهر اليوم بعد تأخر وصول الباصات من سوريا الى النبطية نتيجة العاصفة المناخية الثلجية لاكثر من 6 ساعات.

وأضاف: "عملية الانطلاق تمت في اطار العودة الطوعية والآمنة للسوريين حيث كان تجمع نحو337 شخصا في مدرسة عبد اللطيف فياض في النبطية ليصعدوا الباصات بإشراف ضباط الامن القومي في شعبة الاستقصاء في ​الامن العام​ في ​الجنوب​ فيما انتشر الجيش في محيط المدرسة، وحضر للمواكبة عضو اللجنة المركزية لملف ​النازحين​ في التيار الوطني الوطني الحر المهندس خليل ​محمد رمال​ ورئيس رابطة ​العمال السوريين​ في ​لبنان​ مصطفى علي منصور ورئيس الرابطة في الجنوب محمد كراف ونائبه سليمان النعيمي ومندوبون عن الجمعيات العاملة في اطار ​الامم المتحدة​ وبينها مندوبو ​جمعية شيلد​، وتولى موظفون من ​وزارة الصحة​ مصلحة الصحة في النبطية تلقيح الاطفال العائدين وتولى عناصر الامن العام تأمين المأكل والمشرب لللسورين العائدين".

وأشار الى أن القافلة انطلقت نحو ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ وابل السقي تواكبها سيارتان للصليب الاحمر اللبناني ومواكبة من ​الجيش اللبناني​ و​الامن العام اللبناني​ حتى ​المصنع​ اللبناني، وتواكبها 100 ​سيارة​ بيك اب صغيرة تنقل امتعة واغراض النازحين العائدين ومنها برادات وغسالات وتلفزيونات.