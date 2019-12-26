الرئاسة التونسية: بلادنا لن تقبل بأن تكون عضوا بأي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق

أكّدت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها".

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