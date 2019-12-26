شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة تغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أن التوسع في المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، يساهم في تقليل حجم الاستيراد، وتراجع الأسعار في الفترة المقبلة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير احتياجات المواطنين، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي، مطالبًا بإصدار تشريع جديد لتغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر.

وأشار البدري ضيف، في بيان له اليوم، إلى أن هذه المشروعات تعمل على تأمين الاحتياجات اليومية من اللحوم والألبان، مشددًا على ضرورة استكمال باقي المشروعات والتوسع فيها بكل ربوع مصر.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالعمل على دعم الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض، بما يساهم في تأمين حياة المواطنين، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان، مشددًا على ضرورة العمل أيضًا على تطوير المجازر والحجر البيطري، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض، وزيادة توعية المواطنين بمواجهة الذبح خارج السلخانات.

وفي هذا الإطار، جدد البدري ضيف، عضو مجلس النواب، مطالبته، بالإسراع في إقرار تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي يقر عقوبات رادعة للذبح خارج المجازر.

وأوضح النائب، أن عقوبات الذبح خارج المجازر المعمول بها حاليًا تشجع الجزارين على عدم الالتزام بالذبح داخل المجازر، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي، وضع عقوبات مشددة على ذلك لإلزام الجميع بالقانون.

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وتابع البدرى: "الذبح داخل المجازر يمنع وصول الأمراض للمواطنين، بما يساهم أيضًا في توفير ما تنفقه الدولة على العلاج من بعض الأمراض".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية في مجال الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم، شملت المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية بطاقة ۲۰۰ ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى زراعة 35 ألف فدان كمرحلة أولى لتوصيف الأعلاف الجافة لصالح المشروع، فضلاً عن افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.