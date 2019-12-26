شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب " تزور مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم ومشروعات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى يزور محافظة المنوفية، اليوم الخميس ، مصنع تدوير القمامة بأبو خريطة ، فى مدينة شبين الكوم، بمشاركة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون ، محافظ الأقليم ، وذلك بعد التوجيهات الأخيرة بطرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة .

ويضم الوفد ، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسرى الأسيوطى، ونبيل شاهين، وشيرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

وشرح المسؤولين عن المصنع آخر التطورات لوفد البرلمان، حيث تم انتهاء الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع، وأنه سيتم تركيب جميع معدات خط الفرز ، فى موعد أقصاه شهر بدأ من يوم 10/12/2019 ويعقبه تجربة التشغيل، حيث يقام المصنع على مساحة 5 أفدنة وبأحدث التكنولوجيا العالمية و بسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم خط انتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية تكفل الاستفادة من هذه النفايات.

من جانبه أكد محافظ المنوفية ، للنواب أنه يتم تذليل كافة العقبات التى قد تواجه التشغيل، خاصة أن هذا المصنع يعد من المشروعات الهامة على أرض المحافظة التى تساهم فى خلق فرص عمل وإحداث تنمية من خلال الارتقاء بمنظومة النظافة.

كما تفقد أعضاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه، وبطاقة 30 ألف، حيث عدد المستفيدين من الخدمة 250 ألف نسمة،، والقرى المقرر ربط تصرفاتها على التوسعات، منها قرى: المصيلحة، ميت خلف، ميت مسعود، شبراباص، سنجرج، منشأة الشريكين، منشأة عصام، شنوفة، شنوان، كفر شنوان، ومنشأة شنوان.

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