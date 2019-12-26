شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود الدولة فى ملف الإصلاح السياسى وتمكين الشباب ملموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، اليوم الخميس ، أن تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، بشأن ملف الإصلاح السياسى ودعم الأحزاب السياسية وتمكين الشباب، والتى جاءت على هامش افتتاحه عدد من المشروعات القومية والتنموية فى الفيوم أمس تؤكد اهتمام الدولة بالشباب.

وأضاف أبو هميلة ، إن تعيين عدد من الشباب فى مواقع قيادية خلال الآونة الأخير، دليل على اشراك الشباب فى صنع القرار، وكل ما تحدث عنه الرئيس متحقق بالفعل على أرض الواقع.

وتابع "أبو هميلة: "الدولة فعلا تهتم بالأحزاب ودعمها، ليس شرط أن يكون دعما ماديا، وإنما قد يكون دعم معنوى، وتفتح الأبواب فى وسائل الإعلام للأحزاب للتعبير عن نفسها وعن تصوراتها ووجهات نظرها، ويتم دعوتها للمؤتمرات والحوارات المجتمعية، كما ان الأحزاب الممثلة فى البرلمان تعبر عن رأيها بحرية تامة، متفقا مع وجهة نظر الرئيس بضرورة ان يكون للأحزاب تواجد مؤثر وقوى فى الشارع بين الجماهير.

وأكد القيادى بحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تهتم بدعم الشباب وتمكينهم من تولى المواقع القيادية، والدليل على ذلك اختيار العديد من الشباب فى مناصب نواب المحافظين من شباب الأحزاب من أعضاء تنسيقية الأحزاب السياسية والذين شاركوا فى برنامج التأهيل الرئاسى، ومنهم اثنين من حزب المحافظين تم اختيار نائبين لمحافظين، وذلك دليل اهتمام الدولة بالأحزاب والحرص على تمكين الشباب.

وأضاف أبو هميلة : "الفترة الأخيرة شهدت تواجد قوى للشباب وإشراكهم فى حوارات مع رئيس الجمهورية فى مؤتمرات الشباب، والاستماع إلى أفكارهم، ونطلب طبعا المزيد من هذا الدعم المعنوى خصوصا أننا مقبلين على انتخابات برلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات المحليات والتى تحتاج إلى دعم الأحزاب حتى يكون هناك تمثيل مناسب لكل الأحزاب".

وتوافق "أبو هميلة"، مع حديث رئيس الجمهورية عن ضرورة وأهمية وجود أحزاب قوية ومؤثرة، وأن ذلك يمكن يحدث من خلال دمج بعض الأحزاب مع بعضها البعض، قائلا: "أى دولة تعنى بالديمقراطية، لبد ان يكون لديها 4 أو5 أحزاب قوية وكبيرة، وحن ندعو الأحزاب التى ليس لها تمثيل فى البرلمان ان تندمج مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان وتشكل أحزاب قوية".

وأضاف، "نأمل أن تندمج الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان مع الأحزاب الممثلة، ليكون للأحزاب فى مصر تواجد قوى فى الشارع وتستطيع خوض الانتخابات النيابية والمحلية، فكل الدول تعتبر الأحزاب المفرزة للقيادات السياسية سواء وزراء أو محافظين، ودليل ذلك اختيار نواب المحافظين من الشباب من بين أعضاء تنسيقية الأحزاب السياسية الذين شاركوا فى برنامج التأهيل الرئاسى"، موضحا أن الأحزاب تستطيع أن تفرز وزراء ومحافظين سياسيين، متابعا: "محتاجين نبعد عن الوزراء والمحافظين التكنوقراط، محتاجين الوزير السياسى الذى يعرف كيف يتعامل سياسيا وشعبيا مع الجماهير ومع مجلس النواب، فالأحزاب دورها ليس فقط التواجد فى الشارع ولكن أيضا فى عملية فرز القيادات الشعبية والتنفيذية مثل كل دول العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدلى بتصريحات خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين علي هامش افتتاحات عدد من المشروعات القومية بالفيوم، وقال إن الإصلاح السياسي، مرتبط بحركة الجماهير وحركة الأحزاب واستعدادها، متابعا: "اتكلمنا كتير إن فيه أكتر من 100 حزب، حتى مش هنقول كلهم ينخرطوا، لكن مثلا ممكن يكونوا 4 أو 5 كيانات يقدروا يقصروا علينا المسافة الزمنية"، متسائلاً: "هل طالب أحد الدولة بدمج الشباب وأعضاء تنسيقية الأحزاب في حركة المحافظين أو التعديل الوزاري؟، هي فكرة.. بنقول تعالوا معانا علشان ندي فرصة لأنفسنا ومنستناش... البلد بلدنا كلنا".

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