عقب التصريحات الأولى للرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، التي اعتبر فيها أن قضية الصحراء مسألة تصفية استعمار، قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن المملكة لم تتخذ الموقف الرسمي بعد، وستفعل ذلك في المكان المناسب.
وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بعد زوال اليوم، “بالنسبة لموقف الجزائر من المغرب، تعرفون أن المغرب له سياسة هادئة ومتأنية”.
وأضاف عبيابة: “المغرب يمد يده بهدوء في إطار سياسة الجوار، وفي إطار ما هو مشترك من تاريخ، وبالتالي لنا من الحق بأن نتخذ ما يجب، وليس هناك موقف رسمي بهذا الخصوص”.
وتابع المتحدث نفسه: “سياسة المغرب هادئة، لم يقل شيئا، وفي المكان المناسبة يمكن للمملكة المغربية أن تصرح بالموقف المناسب، وهذا الموضوع يجب التأني فيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات تبون حول المغرب.. الحكومة: سياستنا متأنية ولا موقف رسمي الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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