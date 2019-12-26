الدوري الإنجليزي.. توتنهام يقلب الطاولة على برايتون ويرتقي للمركز الخامس مؤقتا

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه برايتون اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنهى برايتون الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام متقدما بهدف نظيف، أحرزه اللاعب آدم وبستر في الدقيقة 37.
ونجح صاحب الأرض في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 53 من تعديل الكفة عن طريق هاري كين، قبل أن يضيف زميله ديلي آلي في الدقيقة 72، لتعلن صافرة غراهام سكوت عن نهاية اللقاء بفوز توتنهام بهدفين لواحد.
ومكن هذا الفوز، وهو الثامن لتوتنهام هذا الموسم، مكنه من الارتقاء مؤقتا إلى الرتبة الخامسة في جدول ترتيب “بريمرليغ” برصيد 29 نقطة، في حين تجمدت نقاط برايتون عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.
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