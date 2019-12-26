العثماني: التعليم الجيد سيعالج الإشكالات التي يعرفها المجتمع المغربي

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن التعليم الجيد من شأنه معالجة الإشكالات، التي يعرفها المجتمع المغربي، مضيفا في افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، أنه “مفتاح الإنصاف، والعدالة الاجتماعية، أو المجالية، ورقي المجتمع، ويؤدي إلى الارتقاء الاجتماعي، وارتقاء الوطن، وتقدمه”.

وأوضح العثماني أهمية الاجتماع الأول، الذي عقدته اللجنة الوطنية لتتبع، ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، لأنه يعطي الانطلاقة للإصلاح الهيكلي الشامل، والاستراتيجي، والمهم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ووصف رئيس الحكومة اجتماع، أمس، بالحدث المهم، لأنه تم خلاله تداول ومناقشة لوحة قيادة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، كما نوقشت الإجراءات ذات الأولوية، التي يجب التركيز عليها لإصلاح التعليم.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة صادقت على لائحة مشاريع القوانين، والمراسيم، والقرارات، المرتبطة بالمنظومة التشريعية، التي يستلزمها الإصلاح، والواردة في القانون الإطار الضرورية لتنفيذه، وتنزيله على أرض الواقع.