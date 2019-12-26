الحكومة تعلن التكفل بمرضى السرطان دون سن الخامسة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة تروم التكفل المجاني بعلاج الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالسرطان، بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.

وقالت الوزارة إن هذه المبادرة، تأتي للاستجابة للتوصيات التي كانت قد دعت لجعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية على تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا مُرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثروةَ الأولى في بلادنا وفي القارة الإفريقية، ورافعةً للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، واستجابة لالتزامها وتأكيدا على اهتمامها الخاص بالنهوض بأوضاع الطفولة، قررت وزارة الصحة مأسسة العلاج ومجانية التكفل بأمراض السرطان التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة الذين لا يتوفرون على تغطية صحية في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعت وزارة الصحة، على مستوى المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة المؤسسات الاستشفائية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتسهيل الولوج المجاني للرعاية الوقائية والعلاجية، والتكفل في جميع أبعاده بالأطفال دون سن الخامسة المصابين بأمراض السرطان، بما في ذلك مستشفى النهار والإنعاش، والترحيل.

كما دعت الوزارة المديريات الجهوية والإقليمية للصحة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، إلى وضع تدابير لمأسسة الطابع المجاني للتكفل بعلاج السرطان لدى الأطفال دون سن الخامسة، وإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز الوقاية لديهم، وفقا للمبادئ التوجيهية لبرامج الصحة العامة الحالية، وكذا تعزيز الإعلام والتوعية والتحسيس لدى الساكنة حول صحة هذه الفئة من الأطفال، عبر تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة والبث والنشر عبر وسائل الإعلام الجهوية والمحلية، إضافة إلى تنظيم أيام دراسية للتحسيس في أوساط مؤسسات التعليم الأولي.