بعد نجاح عمليته الجراحية.. داري يغادر المصحة _صور

غادر أشرف داري، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، المصحة، التي خضع فيها لعملية جراحية بعد إصابته في لقاء “الديربي” الأحد الماضي، أمام الرجاء الرياضي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأحمر صورا للمدافع داري، أثناء خروجه من إحدى المصحات الخاصة، في العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد مرور 3 أيام على خضوعه للعملية الجراحية.

وخضع المدافع الودادي، فجر الثلاثاء الماضي، لعملية جراحية، تحت إشراف الدكتور عبد الرزاق هيفتي، حيث تعرض اللاعب لتمزق على مستوى الأربطة، وهو ما قد يجبره على الغياب لمدة طويلة عن الميادين.

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وتعرض داري للإصابة بعد مرور 15 دقيقة على بداية اللقاء، الذي جمع فريقه بالنسور الخضر، برسم مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بعد اصطدام مع متوسط ميدان الفريق الأخضر الكونغولي فابريس نغوما.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد، أحرزه المهاجم حميد أحداد قبل 9 دقائق على نهاية زمن المواجهة الأصلي.