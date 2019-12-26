بنك المغرب يوجه الأبناك لحماية المواطنين من عمليات قرصنة بطائقهم في الشبابيك الإلكترونية.. “Skimming” يمكن المحتالين من حساباتكم!

طالب بنك المغرب الأبناك المغربية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتجنب الاحتيال الإلكتروني الذي تعرض له بعض المواطنين في الآونة الأخيرة.

وقال بنك المغرب، في مذكرة وجهها بداية الأسبوع للأبناك: “نعلمكم بأننا توصلنا برسالة من المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بخطر وشيك مرتبط بالاحتيال الإلكتروني أو ما يعرف بـ “Skimming”.

وأضاف بنك المغرب بأن مديرية الأمن طلبت “إبلاغ أقرب قسم للشرطة فور تحديد عمليات من هذا النوع”.

وكانت شرائط فييو بثت على مواقع الاصل الإجتماعي قد أظهرت طرقا احتيالية يجري استخدامها لسرقة البيانات الإلكترونية للبطائق البنكية من مستخدمي أجهزة الصرف الآلي في عدد من المدن.

في السياق ذاته كانت السلطات الأمنية في مراكش كانت قد اعترضت، في الفترة ما بين 13 و 15 دجنبر، مجموعة من أجهزة “Skimming” التي وضعها أشخاص مجهولون، على أجهزة الصراف الآلي التابعة لبعض الوكالات البنكية.