الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المعارض الروسي أليكسي نافالني قالت متحدثة باسم السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني على موقع للتواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلته اليوم الخميس أثناء مداهمة لمقر مؤسسته لمكافحة الفساد. وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم مافالني على تويتر "أليكسي أُلقي القبض عليه بالقوة وأُبعد. لم يقاوم. ما زال المحامون في مقر المؤسسة حيث تُجرى عملية تفتيش". ولم يتضح على الفور سبب اعتقال نافالني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تعتقل المعارض الروسي نافالني في مداهمة بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.