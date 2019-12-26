قريباً.. العراق يفتح سجن "أبوغريب سابقًا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قريبا.. العراق يفتح سجن أبوغريب سابقا
الخميس 26 ديسمبر 2019
كشفت وزارة العدل العراقية عن قرب افتتاح سجن بغداد المركزى "أبوغريب سابقًا" بعد إعادة تأهيله وزيادة طاقته الاستيعابية وتطويره.
ونقلت صحيفة "الصباح"، اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري، القول إن "هدف دائرة الإصلاح العراقية المعنية بالسجون هو تحويل النزلاء إلى أشخاص نافعين بمجتمعاتهم".
ونبه إلى أن "البلاد لم تشهد تسجيل أى انتهاك لحقوق الإنسان منذ أعوام عدة، وذلك بشهادة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهات دولية مراقبة تجري زيارات مستمرة إلى السجون الإصلاحية"، لافتًا إلى أن دائرة الإصلاح بصدد افتتاح سجن بغداد المركزى "أبوغريب سابقًا" في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خفض أعداد النزلاء بالأقسام الإصلاحية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجن يبعد 32 كيلومترًا إلى الغرب من بغداد.
واشتهر بعد الغزو الأمريكي للعراق لاستخدامه من قبل قوات التحالف وإساءة معاملة السجناء داخله، وذلك إثر تسرب صور تبين المعاملة المريعة التي يتعرض لها السجناء داخل السجن.
وفي عام 2014 أعلنت وزارة العدل العراقية عن إغلاق السجن لأسباب أمنية.
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