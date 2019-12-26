السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد: نقدر جميع القيادات الدينية بالعالم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، هاتفياً، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأكّد الرئيس السيسي على، تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوي العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان، مشيرًا إلى أنَّ النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، واحترام الآخر، لترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر للمنطقة.

بدوره، أشاد بابا الفاتيكان بسياسة الرئيس السيسي لتحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كل الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في مصر بممارسات فعلية حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع.