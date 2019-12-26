وزير الداخلية الليبي: نقبل حل الأزمة سياسيا لكن الطرف الآخر يرفض ذلك

لفت وزير الداخلية في ​حكومة​ الوفاق الليبية فتحي باشاغا الى إن "حكومة الوفاق تقبل حل أزمة البلاد سياسيا، لكن الطرف الآخر يرفض ذلك".

وندد باشاغا بـ"استباحة حفتر ل​ليبيا​ وتقديم مطاراتها لقوى أجنبية من دون أي شرعية"، مضيفا: "حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع ​تركيا​ وتونس و​الجزائر​، بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني، ما من شأنه أن يخلق توترا بين دول في المنطقة بينها مصر والجزائر".

وأكد باشاغا أن "​مجلس التعاون الخليجي​ يعترف بحكومة الوفاق الوطني"، غير أنه لم يخف "وجود تناقض في ​المجتمع الدولي​ بين إبداء احترام الشرعية وما يجري خلف الكواليس".

وأشار الوزير إلى أن ​طرابلس​ ستطلب بشكل رسمي الدعم العسكري من تركيا في حالة تصاعد الحرب بالعاصمة، مؤكدا على حق حكومة الوفاق في "الدفاع عن طرابلس وسكانها".