وزير الداخلية الليبي: نقبل حل الأزمة سياسيا لكن الطرف الآخر يرفض ذلك

لفت وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا الى إن "حكومة الوفاق تقبل حل أزمة البلاد سياسيا، لكن الطرف الآخر يرفض ذلك".
وندد باشاغا بـ"استباحة حفتر لليبيا وتقديم مطاراتها لقوى أجنبية من دون أي شرعية"، مضيفا: "حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني، ما من شأنه أن يخلق توترا بين دول في المنطقة بينها مصر والجزائر".
وأكد باشاغا أن "مجلس التعاون الخليجي يعترف بحكومة الوفاق الوطني"، غير أنه لم يخف "وجود تناقض في المجتمع الدولي بين إبداء احترام الشرعية وما يجري خلف الكواليس".
وأشار الوزير إلى أن طرابلس ستطلب بشكل رسمي الدعم العسكري من تركيا في حالة تصاعد الحرب بالعاصمة، مؤكدا على حق حكومة الوفاق في "الدفاع عن طرابلس وسكانها".
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