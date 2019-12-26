وزير مصري: قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات ارتفعت

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن "قيمة تحويلات المصريين العاملين في ​الإمارات​ ارتفعت خلال الربع الثالث من 2019 إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم سجلتها في 2018".

ولفت المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين الى إن "تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نمت بنسبة 6% لتصل في الربع الثالث من 2019 إلى 2.6 مليار درهم أي نحو 708 ملايين ​دولار​ وذلك بحسب ​تقرير​ تلقاه الوزير المصري من المكتب التمثيلي العمالي التابع للوزارة ب​السفارة المصرية​ بالإمارات، والذي استند إلى بيانات صدرت عن ​المصرف المركزي​ الإماراتي".

وشدد هيثم سعد الدين على ان التقرير اشار الى ان تحويلات المصريين جاءت في المرتبة الرابعة، بعد مواطني ​الهند​ و​باكستان​ و​الفلبين​"، مضيفا:"ووفقا للبيانات فقد بلغت تحويلات العمالة الأجنبية ككل من الإمارات إلى بلدانهم الأصلية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 43.41 مليار درهم".