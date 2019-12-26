أعلن المدير العام لحوض بناء سفن"أدميرالتيسكي فيرف" ألكسندر بوزاكوف أن "اختبارات المصنع للغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 "فارشافيانكا" "فولخوف" ستبدأ في نيسان عام 2020".
ولفت بوزاكوف في حديث لقناة "روسيا 24" الى انه "تم إنزال الغواصة الثانية من مشروع "فارشافيانكا" المصممة لأسطول المحيط الهادئ إلى الماء"، مشيرا الى أنه"من المقرر بدء الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر، واختبارات المصنع للسير في غضون أربعة أشهر ونصف".
كانت هذه تفاصيل خبر الكسندر بوزاكوف: اختبارات غواصات "فولخوف" الروسية تبدأ في عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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