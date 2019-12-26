الكسندر بوزاكوف: اختبارات غواصات "فولخوف" الروسية تبدأ في عام 2020

أعلن المدير العام لحوض بناء سفن"أدميرالتيسكي فيرف" ألكسندر بوزاكوف أن "اختبارات ​المصنع​ للغواصة التي تعمل بالديزل و​الكهرباء​ من مشروع 636.3 "فارشافيانكا" "فولخوف" ستبدأ في نيسان عام 2020".

ولفت بوزاكوف في حديث لقناة "​روسيا​ 24" الى انه "تم إنزال الغواصة الثانية من مشروع "فارشافيانكا" المصممة لأسطول ​المحيط الهادئ​ إلى الماء"، مشيرا الى أنه"من المقرر بدء الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر، واختبارات المصنع للسير في غضون أربعة أشهر ونصف".