وزيرة خارجية النمسا السابقة: بوتين لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة

أشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل عبر "سبوتنيك" الى إن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، ولايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع".

واضافت: "خلال محاداثاتنا واجتماعتنا لاحظت باستمرار بأن الرئيس الروسي لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، حتى لو كانت قليلة، والتي لايستطيع سوى قلة من الأشخاص تحملها"، لافتة الى أنه " لايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع".