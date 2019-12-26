أشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل عبر "سبوتنيك" الى إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، ولايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع".
واضافت: "خلال محاداثاتنا واجتماعتنا لاحظت باستمرار بأن الرئيس الروسي لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، حتى لو كانت قليلة، والتي لايستطيع سوى قلة من الأشخاص تحملها"، لافتة الى أنه " لايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية النمسا السابقة: بوتين لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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