وزارة الدفاع الصينية:سنجري وايران وروسيا مناورات بحرية بالمحيط الهادئ

أشارت وزارة الدفاع ​الصين​ية الى إن "الصين و​إيران​ و​روسيا​ ستجري ​مناورات​ بحرية مشتركة في ​المحيط الهندي​ وبحر عُمان، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران و​واشنطن​".

ولفت المتحدث باسم الوزارة وو تشان في افادة صحافية الى أن "الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة ب​صواريخ​ موجهة إلى التدريبات، التي تستمر من 27 إلى 30 كانون الأول، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".