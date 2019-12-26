وزارة الدفاع الصينية:سنجري وايران وروسيا مناورات بحرية بالمحيط الهادئ

أشارت وزارة الدفاع الصينية الى إن "الصين وإيران وروسيا ستجري مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وبحر عُمان، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين إيران وواشنطن".
ولفت المتحدث باسم الوزارة وو تشان في افادة صحافية الى أن "الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى التدريبات، التي تستمر من 27 إلى 30 كانون الأول، وتهدف إلى تعميق التعاون بين بحريات الدول الثلاث".
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