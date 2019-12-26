بري اتصل بالرئيس عون والبطريرك الراعي مهنئاً بعيد الميلاد

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي تمنى فيها ان يكون العام الجديد عاماً مليئاً بالمزيد من الانجازات والنجاحات في جميع المجالات وبموفور السعادة والسلام والرخاء للشعب اللبناني ولجميع شعوب العالم .

كما تلقى رئيس المجلس برقية مماثلة من نائب الرئيس العراقي السابق اياد علاوي.

على صعيد آخر، اجرى برّي اتصالات مهنئة بالاعياد بكل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشراليازجي ، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك جوزف عبسي ، الرئيس السابق امين الجميل ، قائد الجيش جوزف عون، مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، رئيس المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور وبعدد من الوزراء والنواب والفعاليات الروحية.