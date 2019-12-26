عطالله لسلامة: إبدأ بالإجراءات كي لا يبدأ بها غيرك

توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلا: "كلا يا سعادة حاكم ​المصرف المركزي​ لا داعٍ للتحقق من أن هناك أموال تمّ تهريبها الى ​سويسرا​ لأنك تعرف ان التهريب تم، لذلك إبدأ بالإجراءات كي لا يبدأ بها غيرك".

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