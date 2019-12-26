القاضي بيرم يباشر تحقيقاته في الادعاء على النائب حبيش غدا

يباشر قاضي التحقيق في ​بيروت​ أسعد بيرم غدا، تحقيقاته في ملف ادعاء النيابة الاستئنافية في بيروت على النائب ​هادي حبيش​، حول ما حصل في مكتب النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ وذلك بعد توقيف رئيسة هيئة إدارةالسير ​هدى سلوم​ وجاهيا.

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