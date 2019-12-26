النشرة: 1400 نازح سوري غادروا لبنان عبر المصنع والعبودية و40 عبر القاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن 40 نازحا ​سوريا​ غادروا الاراضي اللبنانية عن طريق معبر جوسي ​القاع​ الحدودي مع سوريا في ​حافلة​ واحدة ضمن العودة الطوعية التي ينظمها ​الامن العام​ اللبناني بالتنسيق مع الامن العام السوري الى قراهم في ​ريف حمص​ و​القصير​.

كما غادر حوالي 1400 نازح سوري من مختلف المناطق اللبنانية من ​المصنع​ اللبناني و​معبر العبودية​ في ​الشمال​ حيث اشرف على عملية التنظيم الرائد هادي اسطفان مسؤول مكتب الاستقصاء في المصنع اللبناني.