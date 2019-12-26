النشرة: 1400 نازح سوري غادروا لبنان عبر المصنع والعبودية و40 عبر القاع

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن 40 نازحا سوريا غادروا الاراضي اللبنانية عن طريق معبر جوسي القاع الحدودي مع سوريا في حافلة واحدة ضمن العودة الطوعية التي ينظمها الامن العام اللبناني بالتنسيق مع الامن العام السوري الى قراهم في ريف حمص والقصير.
كما غادر حوالي 1400 نازح سوري من مختلف المناطق اللبنانية من المصنع اللبناني ومعبر العبودية في الشمال حيث اشرف على عملية التنظيم الرائد هادي اسطفان مسؤول مكتب الاستقصاء في المصنع اللبناني.
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