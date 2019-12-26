اجلاء عدد من السيارات كانت عالقة بالثلوج على طريق القموعة فنيدق

اجلت جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة عددا من السيارات العالقة بالثلوج على طريق عام القموعة فنيدق - الشبوق في منطقة عين الفروج. وقد وصلت هذه السيارات الى البلدة بمؤازرة من شرطة البلدية.
هذا وقد جدد كل من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا ورئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، ورئيس مركز جرف الثلوج خالد ديب تحذيراتهم الى المواطنين لعدم سلوك الطرقات الجبلية المؤدية الى المناطق المجاورة، وخصوصا طرقات وطى مشمش، مرجحين، الهرمل، وطريق فنيدق القموعة- الشنبوق نظرا لإستمرار العاصفة وتساقط الثلوج الكثيف.
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