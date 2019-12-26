اجلاء عدد من السيارات كانت عالقة بالثلوج على طريق القموعة فنيدق

اجلت ​جرافة​ تابعة ل​وزارة الاشغال​ العامة عددا من السيارات العالقة ب​الثلوج​ على طريق عام ​القموعة​ ​فنيدق​ - الشبوق في منطقة عين الفروج. وقد وصلت هذه السيارات الى البلدة بمؤازرة من شرطة البلدية.

هذا وقد جدد كل من رئيس اتحاد بلديات ​جرد القيطع​ ​عبد الاله زكريا​ ورئيس ​بلدية فنيدق​ الشيخ سميح عبد الحي، ورئيس مركز جرف الثلوج خالد ديب تحذيراتهم الى المواطنين لعدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ المؤدية الى المناطق المجاورة، وخصوصا طرقات وطى مشمش، مرجحين، ​الهرمل​، و​طريق فنيدق​ القموعة- الشنبوق نظرا لإستمرار العاصفة و​تساقط الثلوج​ الكثيف.