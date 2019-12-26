أوتي في: دياب لم يلتق باسيل وما يقال عن أن الاخير يتدخل بالتأليف غير صحيح

أشارت قناة "أو تي في" الى أن"رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لم يلتق وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وكل الكلام عن أن الاخير قدم لائحة اسماء ويتدخل بالتأليف غير صحيح اطلاقا وهو مسهل لاقصى الدرجات ولم يضع اي شرط مسبق".

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