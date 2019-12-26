امطار غزيرة وعواصف رعدية، وضباب كثيف على المرتفعات في زغرتا

تشهد منطقة ​زغرتا​ و​القضاء​ طقسا عاصفا بامتياز مع امطار غزيرة وعواصف رعدية، وضباب كثيف على المرتفعات حاجبا الرؤية بشكل كامل. وافاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في اهدن روني الترس "ان الثلوج غطت منطقة بقوفا وجبل مار سركيس وجبل الشربين، ووصلت الى المقاهي و​المطاعم​ والى منطقة الدواليب في اهدن"، واعلن "ان الطرق سالكة لان الجرافات تعمل على فتحها بشكل مستمر"، داعيا الى "​القيادة​ بحذر".

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