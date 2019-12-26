استقبل رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​ وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ على رأس وفد من أهالي ​الشوف​ قدّم للمطران عبد الساتر التهاني بالعيد، وكانت مناسبة للبحث في شؤون بعض الأوقاف وكيفية إنهاء الوضع المرتبط بها في ​صندوق المهجرين​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطران عبد الساتر يستقبل وزير المهجرين على رأس وفد من أهالي الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.