محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان في طرابلس

نفذ عشرات ​المحتجين​ اعتصاما أمام ​مصرف لبنان​ في ​طرابلس​، تحت شعار "مش دافعين"، وأطلقوا الهتافات المنددة ب​سياسة​ المصرف المالية وبالفساد وتحكم ​المصارف​ بأموال الناس ومعاناتهم في ظل انتشار عناصر ​قوى الامن الداخلي​ امام المصرف وفي محيطه.

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