محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان في طرابلس

نفذ عشرات المحتجين اعتصاما أمام مصرف لبنان في طرابلس، تحت شعار "مش دافعين"، وأطلقوا الهتافات المنددة بسياسة المصرف المالية وبالفساد وتحكم المصارف بأموال الناس ومعاناتهم في ظل انتشار عناصر قوى الامن الداخلي امام المصرف وفي محيطه.
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