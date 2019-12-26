القاضي صوان أصدر قرارين اتهاميين بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ قرارين اتهاميين أحال بموجبهما خمسة متهمين أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة بجرائم إرهابية.

اتهم في القرار الاول اللبناني عبد الحميد جيدا و ثلاثة من رفاقه بجرم المشاركة في القتال ضد ​الجيش اللبناني​ في أحداث جبل محسن- ​باب التبانة​ سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و587 و433 ​عقوبات​ والمواد 2 و5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني السوري خالد ابراهيم مصطفى بجرم الإنتماء الى ​تنظيم داعش​ والقتال في ​سوريا​ ضد الجيش العربي السوري، والتواصل مع أشخاص في ​إسرائيل​ سندا الى المواد 335 و278 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.