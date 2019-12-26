القاضي صوان أصدر قرارين اتهاميين بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان قرارين اتهاميين أحال بموجبهما خمسة متهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرائم إرهابية.
اتهم في القرار الاول اللبناني عبد الحميد جيدا و ثلاثة من رفاقه بجرم المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في أحداث جبل محسن- باب التبانة سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و587 و433 عقوبات والمواد 2 و5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني السوري خالد ابراهيم مصطفى بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، والتواصل مع أشخاص في إسرائيل سندا الى المواد 335 و278 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.
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