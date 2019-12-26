إعتصام أمام جمعية المصارف وإطلاق حملة "مش دافعين"

ينفّذ مجموعة من الشبّان في هذه الاثناء ​اعتصام​ أمام ​جمعية المصارف​، تحت شعار "مش دافعين" وهي الحملة التي يطلقها الحراك ويدعو فيها الى عدم تسديد ​القروض​ للمصارف.

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