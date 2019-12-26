سليم صفير لصغار المودعين: "الكريزة بتخلص عن قريب انشالله"

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ انه "ليس لدي أي معلومات عن موضوع التحويلات إلى الخارج".

وردا عل سؤال حول سعر صرف ​الدولار​ قال: "المهم سعر صرف الدولار لدى ​مصرف لبنان​ لا لدى الصيارفة".

وعندما طُرح عليه سؤال "ماذا تقول للمودعين وتحديدا للمودعين الصغار؟"، أجاب: "الله يقوّيكن، ما تخافوا و"الكريزة بتخلص عن قريب انشالله"".