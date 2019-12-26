أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير انه "ليس لدي أي معلومات عن موضوع التحويلات إلى الخارج".
وردا عل سؤال حول سعر صرف الدولار قال: "المهم سعر صرف الدولار لدى مصرف لبنان لا لدى الصيارفة".
وعندما طُرح عليه سؤال "ماذا تقول للمودعين وتحديدا للمودعين الصغار؟"، أجاب: "الله يقوّيكن، ما تخافوا و"الكريزة بتخلص عن قريب انشالله"".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم صفير لصغار المودعين: "الكريزة بتخلص عن قريب انشالله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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