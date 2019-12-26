طريق معاصر الشوف كفريا مقطوعة بالثلوج

تسببت الثلوج التي تساقطت ليلا وصباحا الى قطع الطريق الرئيسي بين الشوف والبقاع عبر معاصر الشوف وكفريا، في حين أغرقت الأمطار والسيول الطرق والبساتين.
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