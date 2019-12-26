مياه بيروت: قطع المياه بسبب ارتفاع نسب العكر في الينابيع

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ أنه "بسبب العاصفة الحالية وغزارة ​الأمطار​، إرتفعت نسبة العكر في الينابيع التي تستثمرها بشكل عال ما أدى إلى عدم إمكانية التصفية والتوزيع السريع. لذلك، اضطرت إلى قطع المياه عن العديد من مناطق التوزيع ضمن نطاقها".

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم أنها "ستعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انحسار العاصفة وانخفاض نسبة العكر"، راجية "تفهم المشتركين".