أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا واذا حصلت فعلاً، وردًا على سؤال عما إذا كان سيوجه طلبًا الى الحكومة السويسرية، قال سلامة: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".
وشدد على "أننا تدريجيا نعالج الأزمة وزدنا رأسمال المصارف ونتأمل أن يتحسن البلد حتى يتحسن الاقتصاد والمال"، لافتا الى أنه " عندما قلت في الماضي أن الوضع جيد كان ذلك قبل 17 تشرين الاول وبعد 17 تشرين لم أتكلم مطلقا عن الدولار، وبعد هذا التاريخ أقفلت المصارف وهذا أدى الى خلق اضطرابات في السوق"، وردا على سؤال الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار، قال: "لا أعرف".
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة ردا على سؤال الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار: لا أعرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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