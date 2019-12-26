سلامة ردا على سؤال الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار: لا أعرف

أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أنه سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا واذا حصلت فعلاً، وردًا على سؤال عما إذا كان سيوجه طلبًا الى الحكومة السويسرية، قال سلامة: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".

وشدد على "أننا تدريجيا نعالج ​الأزمة​ وزدنا رأسمال ​المصارف​ ونتأمل أن يتحسن البلد حتى يتحسن ​الاقتصاد​ و​المال​"، لافتا الى أنه " عندما قلت في الماضي أن الوضع جيد كان ذلك قبل 17 تشرين الاول وبعد 17 تشرين لم أتكلم مطلقا عن ​الدولار​، وبعد هذا التاريخ أقفلت المصارف وهذا أدى الى خلق اضطرابات في السوق"، وردا على سؤال الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار، قال: "لا أعرف".