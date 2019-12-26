شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة المنوفية لوفد برلمانى: ليس لدينا قرى محرومة من مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إنه لا يوجد قرى أو نجوع أو عزب محرومة من مياه الشرب، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المنظومة الصحية ووضعها من الأولويات من أجل المواطن، والعمل على تنمية موارد المحافظة، ومواجهة التعديات على مجرى النيل والتلوث البيئي وضبط الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة ومحاربة الفساد والحد منه بشكل حاسم، لافتا إلى أن المحافظ الجديد منذ أن تولى المسئولية يضع الجولات الميدانية في الأولويات حتى تكون الصورة واضحة والاحتكاك بالمواطنين وحل العقبات وتذليلها بعقد لقاءات يومية بمركز خدمة المواطنين وهذا نهج جديد للتغلب على إشكاليات المواطن.

جاء ذلك في لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بمشاركة محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو الليمون، وعدد من نواب محافظة المنوفية وذلك لتفقد المشروعات القومية ورصد الإشكاليات وتعثر بعض المشروعات.

ولفت إلى أن البنية التحتية في المحافظة لاقت اهتماما كبيرا على مدار السنوات الماضية حيث تم رصف طرق مايقرب من 155 كيلو متر، وإنشاء 180 كوبري، وتطوير عدد 2 نفق، مع مشروعات قومية بشأن الطريق الإقليمي الدائري، وطريق شبين الكوم طملاوي، معرفه كفاءة مسافات كثيرة من الطرق وتطويرها مع استهدافات واسعة في هذا الشأن بخطة موضوعة بمعدل مليار و٦مليون لاستكمال هذه المستهدفات.

وأوضح رشاد أن جهود هذه البنية التحتية تضمنت شبكات الكهرباء بواقع استثمارات 335 مليون جنيه من أجل ترشيد الطاقة، وبناء محطة طاقة شمسية وغيرها من الجهود مع مستهدف بواقع 200 مليون جنيه كخطة مستقبلية.

كما تضمنت منظومة الصرف الصحى باستثمارات مليارى و171 مليون جنيه مع إحلال وتجديد 18 محطة معالجة، وتطوير شبكات بطول 165 كيلو، واستثمارات مستهدفة بواقع مليار ونصف من اجةتحقيق نسبة أعمال تتجاوز 45% بالمحافظة خاصة أن النسبة لاتتجاوز 25% خلال هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بخدمات مياه الشرب، أكد السكرتير العام المحافظة المنوفية أنه لا يوجد قرى أو نجوع أو عزب محرومة من مياه الشرب، قائلا "لا توجد لدينا أى قرى أو مناطق محرومة من المياه، والجهود التى تتم لرفع الكفاءة والتطوير حيث تم صرف ما يقرب إجمالي 971 مليون، مع خطة مسبوقة في دخول الغاز بمختلف المراكز والمدن".

وتطرق أيضا لجهود مواجهة المخلفات الصلبة باستثمارات 160 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم، وسيتم افتتاحه قريبا بمشاركة القطاع الخاص، وإعطاء الفرصة الكاملة في هذا الإطار، مع حل إشكاليات المقالب الحالية.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيارات اللجنة للمحافظات ليست تقصي حقائق وفق لائحة المجلس وإنما جهود برلمانية نحو رصد المشروعات القومية وإعطاء رسالة أمل للمواطنين ليرى كيفية إدارة محافظتهم َورؤية الجهود التي تتم من الدولة المصرية مع رصد المشروعات المتعثرة والتي تكون في حاجة للمساندة والدعم بفض التشابكات بين الجهات المعنية ومن ثم ذلك سبب رئيسي نحو إجراء هذه الزيارات الهامة.

ويشارك فى زيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمحافظة المنوفية، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، و النواب محمد الحسينى ويسري الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد ،وفايز بركات، وعبد الحميد الشيخ.

Advertisements

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.