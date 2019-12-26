شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية لـ"النواب": فين طلبات الإحاطة..الحالات المرضية بنستقبلها فى مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن مستشفى الشهداء بالمنوفية تمت إزالتها منذ نحو 4 سنوات، لافتا إلى أنه حتى الآن يتم استقبال المرضى بإحدى المدارس المجاورة للمستشفى، مضيفا أنه أرسل خطابا شديد اللهجة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى هذا الشأن، موجها حديثه لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا:"فين طلبات الإحاطة والاستجوابات"، وتدخل النائب عبد الحميد الشيخ، نائب شبين الكوم، قائلا: "غلبنا وقدمنا طلبات إحاطة ومفيش فايدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظ المنوفية وقيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة اليوم لمحافظة المنوفية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة.

ومن ناحيته استعرض اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إنجازات المحافظة فى ملف الصحة على مدار الـ5 سنوات الماضية، لافتا إلى أنه تم إنفاق 86 مليون جنيه لتطوير وإحلال وتجديد عدد من الوحدات الصحية، موضحا أن المحافظة تحتاج إلى 270 مليون جنيه استثمارات لتطوير وحدات الرعاية المركزى وحضانات الأطفال والغسيل المولى بالمستشفيات.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية فقد لفت سكرتير عام المحافظة إلى أن الـ5 سنوات الماضية شهدت إنفاق 1.4 مليار جنيه على هذا القطاع داخل محافظة المنوفية لإنشاء وإحلال وتجديد وتعلية وصيانة عدد من المدارس، موضحا أن نصيب محافظة المنوفية من المدارس اليابانية كان مدرستين، مضيفا أن المحافظة تستهدف 460 مليون جنيه استثمارات خلال الفترة القادمة فى قطاع التعليم.

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كما استعرض اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أيضا، ما تم إنفاقه على قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة خلال آخر 5 سنوات وبلغ 106 ملايين جنيها، لافتا أيضا إلى أنه تم إنفاق نحو 11 مليون جنيه على قطاع التموين بالمحافظة فى آخر 5 سنوات.

ويضم الوفد ، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

وتشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.