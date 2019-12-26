شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشكو ضعف مخصصات الاستثمارات بالموازنة.. ورئيس محلية النواب: هنقف معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء إبراهيم أحمد أبو الليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة ظلمت طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مخصصات الباب السادس بموازنة المحافظة (الاستثمارات) هزيلة وضعيفة مقارنة بمحافظات أخرى أقل عنها فى الكثافة السكانية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك رؤية مختلفة لتوفير موازنة حقيقة من شأنها أن تنهض بالمنظومة على كافة المستويات، وأعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دعمه للمحافظة وخاصة فيما يتعلق بموازنات الصرف التي يجب دعمها وتطويرها خاصة أنها تهم المواطن قائلا: "هنقف مع المنوفية ودعمها بالموازنة القادمة المنتظر أن تعرض على اللجنة حتى نحقق هذه التطلعات للمحافظة واهاليها".

واتفق معه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قائلا: "الحكومة مستكترة اللى حصل فى المنوفية خلال الأعوام الماضية"، مضيفا: "وبالتالي لا توفر المطلوب للمحافظة، طموحاتنا كبيرة من أجل المواطن في ظل القيادة السياسية للبلاد والمحافظ الجديد"، مؤكدا على تقديره للجهود التي تتم بمنظومة النقل، والخطط المستقبلية لها.

جاء ذلك خلال إجتماع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع قيادات محافظة المنوفية في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنه بها، حيث شهد الاجتماع مطالبات بضرورة دعم منظومة الصرف الصحي ورفع نسبة الأعمال بها عبر تقديرات حقيقية للموازنة التي يتم وضعها لهذه المنظومة.

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من ناحيته أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المياه والصرف الصحي ضرورة مهمة لأى محافظة ومن ثم وضعها بالأولو يأت حتى تكون نسبة الأعمال أكبر من هذه النسبية الضئيلة التي لا تتجاوز 24%، قائلا "المنوفية بلد الوزراء والقيادات السياسية نسبة أعمال الصرف لايجوز أن تكون بهذه الصورة".

ويضم الوفد، اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطى، ونبيل شاهين، و شرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

وتشهد الزيارة تفقد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وتفقد طريق شبين الكوم طملاوي، وتفقد مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.