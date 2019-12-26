شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: قبل الاستحقاقات الانتخابية سنكون مستعدين بكوادر تفوق أى حزب آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، إن حزب الحرية خرج من رحم الشارع واتخذ الهرم التدريجى فى بناءه، ولذلك فرئيس الحزب هو كل أعضاءه لأنه لم يقم على رئيس الحزب فقط، مضيفا أن المشروع السياسي للحزب قائم على الانتصار للشارع، فنحن نؤمن أن أي مشروع سياسى حقيقى نجاحه مرتبط بمدى قدرته وتواجده في الشارع، وهذه هي رؤية الحزب، مشيرا إلى أن نواب الحزب في مجلس النواب لم يأتوا بالتعيين أو القائمة ولكنهم جاءوا عبر انتخابات عبرت عن حب الشارع لهم وتواصلهم المستمر معهم.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله:" اليوم ونحن نفتتح مقر الحزب في بني سويف يصل عدد مقرات الحزب إلي 454 مقر ووصل عدد العضوية الحقيقة المسددين للاشتراكات إلي 100 ألف عضوية، وهو جهد قام به الحزب وأصبح له مردود، فنحن نؤمن بأن الحزب الحقيقي يجب أن يكون به كوادر سياسية حقيقة تثري العمل السياسي والحزبي، قائلا :" إنه قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنكون مستعدين وجاهزين بكوادر سياسية حقيقية يفوق أي حزب آخر، وسندفع بهم في الانتخابات الثلاثة البرلمانية والشيوخ و المحليات"، مشيرا إلي أنه لدينا إيمان من خلال حزبنا في العمل السياسي إلى أن الاتاحة وليس الاحتكار، والمشاركة الجماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى نظمه الحزب بمحافظة بني سويف، عقد بمقر مركز قاعة المؤتمرات بالمحافظة، وذلك على هامش افتتاح مقر الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور أحمد مهنى الأمين العام للحزب وعدد من نواب رئيس الحزب ومنهم الدكتور أحمد بيومي، والدكتور مجدي علام وطلعت القواس، والمهندس اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة جيهان بيومي أمنية المرأة ومؤمن سيد أمين الإتصال السياسي والدكتور نور أبوحبته أمين محافظة المنيا، والنائب عاطف عبد الجواد أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالفيوم وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأشار الدكتور صلاح حسب الله، إلى أنه كلما زادت الحركة السياسية هو لصالح كل الأحزاب وليس حزب واحد فقط، مشيرا إلى أن الحزب يستوعب أن يجلس مع أي حزب من الأحزاب المصرية الوطنية، مؤكدا أن رؤية الحزب هي تعبر عن انحياز واضح لا يحتمل أي مزايدة لدعم مؤسسات الدولة المصرية، مضيفا " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس يدافع عن مقدرات الدولة المصرية، في ظل ما يحاك ضد مصر فلدينا مخططات تستهدف مصر ويتطلب هنا دور الشعب المصري بالوقوف خلف مؤسسات الدولة، فهذا الوقت لانقف موقف المتفرج على الدولة المصرية في الوقت الذي تحتاج فيه للشباب والشعب كلا في مجاله وقدراته بدعم الدولة.

وكشف الدكتور صلاح حسب الله، عن موقف الحزب بشأن قانون الإدارة المحلية الذي عرض في الجلسة العامة بمجلس النواب، قائلا:" إن قانون الإدارة المحلية بدأت مناقشته بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول وانتهي منذ فترة وعندما نزل للجلسة العامة قامت عدد من الأحزاب برفض القانون"، مشيرا إلي أنه بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب كان للحزب رأي حول ذلك وخاصة أن القانون نصوصه تضمن 161 مادة والمواد المنظمة لانتخابات المحليات لم تتجاوز 14 مادة وباقي المواد تتعلق بالاختصاصات والإدارة المحلية، ولأهمية القانون نري فصل القانون إلى قانونيين وذهب المجلس في اتجاه تلك النظرية وتم إرجاءه لمناقشة القانون.

فيما استعرض الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، الأهمية التاريخية لمحافظة بني سويف ودور الفلاح المصري القديم في المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في المحافظة سواء في مجال الزراعة أو الصناعة.

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وقال علام خلال كلمته، إن مصر تواجه تحديات لم تشهدها من قبل في تاريخها تحديات على الحدود وتهديد الأمن المائي ونشهد ما حدث في الدول المجاور لمصر، من تظاهرات وأحداث في البلاد، ولولا إدارة الرئيس السيسي للمعارك دبلوماسية للأوضاع في المنطقة وكانت أكثر دبلوماسية من المعارك التي أديرت بها لاسترداد طابا كذلك لولا حكمة الرئيس وتدخله في السودان لكن هناك تهديدا جديدا لمصر من قبل السودان، مشيرا إلي أن أردوغان يعيش الحلم العثماني ويتصور أن البحر المتوسط هو جزء من الخلافة العثمانية.

وأكد المهندس إسماعيل نصر الدين، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس النواب، على ضرورة التكاتف خلف الدولة المصرية في تلك الفترة التي تمر بها البلاد، مضيفا أن حزب الحرية هو جزء من الشعب المصري والحزب الحقيقي هو الذي يقوم بدوره المنوط به نحو المجتمع فنحن كحزب لا نسعي لمناصب أو مقاعد وإنما نسعي للمشاركة في عملية الوعي والتنمية، مشيرا إلي أن مصر تسير بخطوات صحيحة وسيجني الشعب النتائج فمصر سنة 2030 ستكون من ضمن أفضل 20 دولة في العالم.

وقال أحمد مهني، الأمين العام للحزب، مصر لن تبني إلا بتكاتف وتلاحم قوي الشعب، مؤكدا على ضرورة التواصل المستمر بين الأجيال، فالحزب له رؤية محددة نحو ذلك فهو يجمل بين جيل الخبرات وجيل الوسط وجيل الشباب وجميعهم يلتقوا للحوار والتشاور ، مضيفا أن الشعب لن يلتف إلا حول الأحزاب التي تعمل بشكل واقعي ولها وجود في الشارع المصري.

فيما أكد النائب عاطف عبد الجواد، أمين الحزب ببني سويف، إن الحزب في المحافظة يعمل على المشاركة في إحداث التنمية والوعي بين المواطنين وخاصة لما تتمتع به المحافظة بميزات طبيعية سواء فى الزراعة والصناعة، مشيرا إلي أن هناك حلقة وصل أساسية مع الشباب لأنهم هو أساس المجتمع ونسعى من خلال المشاركة الشبابية إلى التثقيف والتوعية حول المخاطر التى تحاك ضد مصر .

فيما قام الحزب بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة على عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك للأسر الأكثر احتياجا، كما توزيع عدد 3 أيباد لمدرسة بالمحافظة.