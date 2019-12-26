طلبوا فدية 10 ملايين.. الداخلية تحرر شخصًا اختطفه 8 آخرين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، في تحرير شخص بمركز أبنوب، اختطفه 8 أشخاص، وطلبوا أهليته بدفع فدية مالية 10 ملايين جنيه، لإطلاق سراحه، فيما ضُبط 3 منهم خلال مطاردتهم بالمنطقة الجبلية.
تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من "صاحب شركة مقاولات"، باختطاف 3 مجهولين أحدهم يحمل "سلاح ناري" ويستقلون سيارة بدون لوحات معدنية، "نجل شقيقه" بناحية قرية الحمام بدائرة المركز، وتلقيه اتصال هاتفي بطلب مبلغ 10 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، لسرعة تحديد وضبط الجناة والسيارة والسلاح المستخدمين في ارتكاب الواقعة وإعادة المُختطف.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تمكنت قوة أمنية من مشاهدة السيارة مرتكبة الواقعة، فأطلقت النار عليها، مما أدى إلى تفريغ إطارات السيارة، فقام المتهمين بتركها والهرب بالمجني عليه تجاه المنطقة الجبلية،
وأمكن لفريق البحث تحديد المتهمين وعددهم "8 عناصر لأحدهم معلومات جنائية"، وحال استهدافهم بأماكن إقامتهم تخلوا عن المجني عليه، واستمر فريق البحث في مطاردتهم إلى أن تمكن من ضبط ثلاثة عناصر منهم، وبحوزة أحدهم "بندقية آلية، و4 خزن و50 طلقة".
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وسرقة السيارة المضبوطة بالإكراه بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
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