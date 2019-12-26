الحكومة توافق على مشروع قانون "البحوث الطبية الإكلينيكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

وتهدف أحكام مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

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كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، ووفقاً للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا تُرد بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.

ويهدف مشروع الطريق العرضي 4 إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.