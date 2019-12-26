محافظ بني سويف لرؤساء المدن: "معندناش وقت" والسرعة مطلوبة للإنجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على ضرورة العمل على سرعة إنجاز الأعمال المنوطة بالأجهزة التنفيذية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة أمام المسئولين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة، في ديوان عام المحافظة، لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية والتوجيهات والتكليفات الصادرة بالمجلس التنفيذي السابق، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية للاعمال الجاري تنفيذها، قائلًا: "معندناش وقت نضيعه، والسرعة مطلوبة لتحقيق الإنجازات.

وأكد محافظ بني سويف على أن الاجتماع سيتكرر بشكل دوري أو أسبوعي لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وما يستجد من توجيهات تتعلق بملفات حيوية يتابعها مجلس الوزراء بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه سيتابع أيضًا ما جاء في التقارير ميدانيًا على أرض الواقع.